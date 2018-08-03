Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям

Из-за нехватки квалифицированных инженеров у Volkswagen могут возникнуть проблемы с сертификацией двигателей по новому стандарту WLTP, который вступает в силу с сентября текущего года. По словам главы марки Герберта Дисса, это приведет к проблемам на производстве и «бутылочным горлышкам» для отдельных моделей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Volkswagen испытывает сильный отток специалистов по силовым установкам с самого начала «дизельгейта», когда американские власти признали немецкого производителя виновным в систематических махинациях с уровнем вредных выбросов и установке обманного программного обеспечения.

«Экспертиза в этой области потеряна», - поясняет Дисс, подчеркивая, что сертификация двигателей для дорожных машин стала намного сложнее. «Регуляторы стали умнее и уже по-другому смотрят на объемы выбросов вредных веществ тестовыми машинами, - говорит Дисс - сейчас их даже интересует какие шины установлены и работает ли во время испытаний кондиционер».

В июне Volkswagen предупредил акционеров, что из-за нового цикла испытаний не сможет выйти на планируемый объем производства. Устранение проблем, связанных со вступлением в силу WLTP, будет стоить компании более миллиарда евро.

Скандал с манипуляцией данными о вредных выбросах обошелся Volkswagen в 27,4 миллиарда евро. «Дизельгейт» стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.