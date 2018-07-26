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Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками
11:46 26.07.2018 |
Эксперимент, проведённый компанией Ford, показал, что адаптивный круиз-контроль не только повышает комфорт в дальних поездках, но и помогает бороться с так называемыми «фантомными» пробками.
«Фантомные» пробки, или внезапные замедления движения без видимых на то причин, часто возникают на магистралях с плотным трафиком. Они объясняются прежде всего человеческим фактором, например, несвоевременной реакцией на меняющуюся дорожную обстановку или излишне резким торможением. Так, достаточно одному водителю запоздало нажать на тормоз - и то же самое приходится делать тем, кто едет сзади. Эта цепная реакция приводит к серьёзному замедлению или даже полной остановке автомобильного потока.
В ходе проведённого эксперимента специалисты Ford и исследователи из Университета Вандербилта в США имитировали на закрытой магистрали движение по трассе. При этом моделировалось движение с активированным адаптивным круиз-контролем у всех машин и с деактивированным.
Выяснилось, что адаптивный круиз-контроль серьёзно уменьшает последствия внезапного торможения для двигающихся позади автомобилей. Объясняется это тем, что электроника оптимизирует замедление и разгон, тогда как люди зачастую тормозят резче, чем этого требует ситуация.
Более того, оказалось, что вероятность образования «фантомных» пробок снижается, даже если адаптивный круиз-контроль задействован только на одном из трёх автомобилей в потоке.
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