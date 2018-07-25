Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan
17:11 25.07.2018 |
Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Шанхае.
«Макан» после рестайлинга от предшественника можно отличить по новым светодиодным фарам головного света и фонарям с «трехмерной» LED-полосой, протянувшейся через всю крышку багажника. Такой же элементы сейчас используется на «Кайенне» и «Панамере». Вся светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение.
Самое заметное изменение в салоне - новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном (ранее он был семидюймовым), голосовым управлением и доступом к облачному сервису для сбора данных о траффике от других автомобилей. Также изменились дефлекторы системы вентиляции, появился руль в стиле 911-го с интегрированным переключателем режимов движения и система ионизации воздуха для климат-контроля.
Помимо этого, для «Макана» доработали подвеску (что именно изменилось, пока не уточняется), добавили другие шины, обеспечивающие более высокую поперечную динамику, и линейку новых 20- и 21-дюймовых дисков.
О гамме моторов компания пока не говорит. Ранее предполагалось, что двигатели кроссовера станут мощнее: мощность базового возрастет с 252 до 300 лошадиных сил, в модификации S - с 340 до 360 сил, Turbo сделают мощнее на 40 сил, форсировав до 440 сил.
В Porsche уточнили, что показанная в Шанхае машина будет доступна только в Китае. Об обновленных версиях «Макана» для других рынков, компания планирует объявить позднее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта
|Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине