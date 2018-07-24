Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
14:50 23.07.2018 |
Компания Mercedes-Benz показала первое изображение A-Class нового поколения в кузове «седан», предназначенного для продажи на глобальном рынке. Особенностью модели стал рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления - 0,22. Для хэтчбека этот показатель составляет 0,25.
Для достижения хорошей аэродинамики инженеры Mercedes-Benz использовали компьютерное моделирование, множественные циклы вычислений, а также натуральные тесты в аэродинамической трубе на заводе в Зиндельфингене. Также при постройке A-Class седан была значительно сокращена площади передней части машины, полностью закрыто днище и уплотнены стыки кузовных панелей и головной оптики.
Дополнительным оснащением нового A-Class станут аэродинамические шторки за решеткой радиатора, оптимизированные с точки зрения функциональности передний и задний спойлер, колесные диски и шины.
Продажи Mercedes-Benz A-Class седан начнутся в конце года. Сборка модели будет налажена на предприятиях марки в Мексике и Германии.
Седан Mercedes-Benz A-Class в модификации с увеличенной колесной базой, предназначенной для китайского рынка, дебютировал в апреле. Гамма агрегатов модели состоит из 1,33-литровой «четверки» (136 и 163 силы), а также двухлитрового мотора мощностью 190 лошадиных сил. Коробка - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
В список оснащения седана A-Class входит цифровая приборная панель, мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления, навигация с дополненной реальностью и 64 варианта фоновой подсветки салона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ по газу и бюджету идут конструктивно, итог ожидается скоро – глава Минфина
|Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко
|Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба
|Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
Это интересно
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710
|BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber
|Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия
|Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором
|Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей