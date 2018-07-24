Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике

Компания Mercedes-Benz показала первое изображение A-Class нового поколения в кузове «седан», предназначенного для продажи на глобальном рынке. Особенностью модели стал рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления - 0,22. Для хэтчбека этот показатель составляет 0,25.

Для достижения хорошей аэродинамики инженеры Mercedes-Benz использовали компьютерное моделирование, множественные циклы вычислений, а также натуральные тесты в аэродинамической трубе на заводе в Зиндельфингене. Также при постройке A-Class седан была значительно сокращена площади передней части машины, полностью закрыто днище и уплотнены стыки кузовных панелей и головной оптики.

Дополнительным оснащением нового A-Class станут аэродинамические шторки за решеткой радиатора, оптимизированные с точки зрения функциональности передний и задний спойлер, колесные диски и шины.

Продажи Mercedes-Benz A-Class седан начнутся в конце года. Сборка модели будет налажена на предприятиях марки в Мексике и Германии.

Седан Mercedes-Benz A-Class в модификации с увеличенной колесной базой, предназначенной для китайского рынка, дебютировал в апреле. Гамма агрегатов модели состоит из 1,33-литровой «четверки» (136 и 163 силы), а также двухлитрового мотора мощностью 190 лошадиных сил. Коробка - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В список оснащения седана A-Class входит цифровая приборная панель, мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления, навигация с дополненной реальностью и 64 варианта фоновой подсветки салона.