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BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом
15:04 13.07.2018 |
Объединение 5G Automotive Association при поддержке BMW Group, Ford и PSA провело первую демонстрацию работы системы коммуникации между транспортными средствами разных марок и дорожной инфраструктурой. Технология, получившая название C-V2X, будет введена в коммерческую эксплуатацию в 2020 году.
В показательных заездах участвовали два электроскутера BMW, а также легковые автомобили Ford, DS, BMW и Peugeot. Все транспортные средства были оснащены коммуникационными модулями на базе чипсета Qualcomm 9150.
В ходе демонстрации была показана работа электронного стоп-сигнала, функции предупреждения о возможности столкновения на перекрестке, при повороте, уведомлений о медленно движущихся или остановившихся автомобилях, а также функции предупреждения о пешеходах. При этом отмечается, что C-V2X может работать даже вне зоны покрытия сотовой сети.
В состав 5G Automotive Association (5GAA) входит более 90 компаний. Это автопроизводители, крупные поставщики запчастей и компонентов, разработчики программного обеспечения, производители полупроводников, поставщики телекоммуникационного оборудования и фирмы, обслуживающие дороги. Основная цель организации - разработка и стандартизация коммуникационных решений в сфере транспорта.
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