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Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
19:35 11.07.2018 |
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei и автогигант Audi объявили о расширении сотрудничества в области подключённых автомобилей (Connected Car). Особенность таких машин заключается в том, что их системы находятся в постоянной связи с другим автотранспортом и объектами дорожной инфраструктуры.
Совместная работа касается создания обучающих программ, которые помогут повысить квалификацию технических специалистов в области интеллектуального вождения и цифровой трансформации сервисов. Кроме того, партнёры собираются инвестировать в научно-исследовательскую работу и поиск новых технологических решений.
Для подключённых автомобилей требуются стабильные каналы связи, обеспечивающие высокую пропускную способность. Audi стала первым иностранным автопроизводителем, принявшим участие в тестировании стандарта мобильной связи LTE-V на автомобильных дорогах общего пользования в Китае. Эта технология позволяет водителям получать информацию о дорожной ситуации и движении транспорта в режиме реального времени благодаря подключению к системе светофоров и системе видеонаблюдения на перекрестках.
Huawei и Audi сотрудничают в сфере интеллектуальных подключенных автомобилей уже несколько лет. Компании выступили инициаторами создания межотраслевой организации 5GAA и провели несколько совместных испытаний в Германии, Испании и Китае.
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