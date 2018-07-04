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Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron
13:13 04.07.2018 |
Особенностью оснащения новинки Audi стали пять дисплеев, система объемного звука Bang & Olufsen с 16 динамиками и усилителем мощностью 705 ватт, а также «виртуальные» зеркала.
Архитектура передней панели вседорожника выполнена в стилистике последних моделей марки: A6, A7, A8 и флагманского Q8. Это несколько ярусов, на которых разместилась «виртуальная» приборная панель, центральный дисплей информационно-развлекательной системы и сенсорный экран управления климатической установкой.
На дверях, чуть ниже стекол, находятся еще два семидюймовых дисплея на органических светодиодах. На них транслируется картинка с камер, выполняющих роль боковых зеркал. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка.
В движение Audi e-tron будет приводить пара электромоторов суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP).
С места до «сотни» электрический вседорожник сможет разгоняться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость при этом составит около 200 километров в час.
Публичный дебют Audi e-tron состоится в сентябре. В продажу вседорожник поступит в следующем году. Стоить новинка будет минимум 80 тысяч евро.
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