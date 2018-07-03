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Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
18:03 03.07.2018 |
Ателье Carlex Design представило роскошную версию Mercedes-Benz X-Class под названием Yachting Edition. Пикап получил новые кузовные элементы из углепластика, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S650.
Для Mercedes-Benz X-Class специалисты Carlex разработали карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов. В него вошли: передний бампер, накладка на капот, задний бампер, спойлер, колесные арки и рамки задних фонарей.
Салон пикапа полностью перешили, используя кожу Nappa Porzellan (она применяется для отделки салона последних моделей Mercedes-Maybach), алькантару и экзотические породы дерева. Помимо этого, на X-Class установки колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а кузов машины выкрасили в сочетание светло-кремового и шоколадно-коричневого цвета.
Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition выпустят ограниченным тиражом. Ориентировочная цена машины составит 105 тысяч евро.
А так выглядит реклама стандартного Mercedes-Benz X-Class.
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