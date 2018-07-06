Финансовые новости
- |
- 06.07.18
- |
- 08:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
23:13 26.06.2018 |
В Сети опубликовали фотографии и полную спецификацию нового спорткупе Aston Martin DBS Superleggera. Новинка, которая составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast, получит турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 72 килограмма меньше, чем у DB11. Специально для модели инженеры британской марки изменили форму переднего сплиттера и вентиляционных прорезей, что позволило добиться 180 килограммов прижимной силы - больше, чем у любого другого дорожного «Астона».
Двигатель V12, выдающий максимальный момент в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту, сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) - за 6,4 секунды.
В список оснащени суперкара входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска, высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырех сзади.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Народный фронт собрал антипрезидентскую коалицию
|В Раде создалась антипорошенковская коалиция: Что дальше
|Чем рискует БПП, заблокировав работу парламента
|Трамп против всех: когда торговый конфликт становится торговой войной?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
Это интересно
|Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron
|Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
|Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили
|Как не разочароваться в новой должности
|В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
|Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов