Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
19:47 25.06.2018 |
Компания Tesla решила взимать дополнительную плату за доступ к интернет-сервисам, несвязанным с безопасностью. Для клиентов марки, заказавших автомобили после 1 июля текущего года, будут доступны два пакета сетевых услуг: стандартный и премиальный. Отличаться они будут набором приложений и доступных функцией. Об этом сообщает Electrek.
Базовый, стандартный вариант подключения в Сети будет доступен бесплатно для всех владельцев электромобилей Tesla. Он позволит получать «по воздуху» обновления прошивки автомобиля, а также пользоваться приложения, потребляющими небольшое количество трафика. В частности, речь идет о навигационной системе, которая, однако, не сможет отображать спутниковую карту местности и трафик в режиме реального времени.
Платный премиальный пакет позволит получить доступ к расширенным функциями навигации, а также медийным сервисам и интернет-браузеру. Подключиться к интернету можно будет через WiFi или LTE. Премиальный пакет сетевых услуг обойдется в 100 долларов в год. При этом покупателям Model S и Model X, а также Model 3 с салоном premium компания готова предоставить год бесплатного обслуживания.
В январе прошлого года Tesla ввела плату за право пользования сетью зарядных станций Supercharger. Покупателям новых Tesla Model S и Model X предложили вместе с автомобилем карту на бесплатные 400 киловатт-часов энергии, что эквивалентно примерно 1600 километров пробега. После ее исчерпания зарядка становилась платной: в зависимости от штата плата взималась за минуту или киловатт-час.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660
Это интересно
|Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам
|CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн
|Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения