Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3

Неделю назад Илон Маск (Elon Musk) сообщил в своем твиттере, что его команда построила новую производственную линию для Tesla Model 3 всего за три недели с минимальными вложениями. После чего добавил о постройке еще одной линии всего за две недели.

Многие, как это часто бывает с заявлениями Илона Маска, не восприняли его слова всерьез, однако он был предельно серьезен. Более того, Tesla вполне может использовать подобные производственные линии на постоянной основе.

Для того, чтобы отделить производство от посторонних глаз и воздействия погодных условий, Teslа использовала быстровозводимые конструкции компании Sprung. Длина одного подобного каркасного тента составляет 45 м, а его высота равна почти 16 м. Для производственной линии вместе соединены несколько таких «палаток».

Маск заявляет, что новая производственная линия оказалась даже лучше тех, на постройку которых тратятся сотни миллионов долларов. Как отметил глава компании, теперь он не уверен, что для выпуска электромобилей нужны привычные производственные здания.

В начале месяца стало известно, что Tesla уже производит по 500 электромобилей Model 3 каждый день, намереваясь выйти на уровень 5000 машин каждую неделю до конца июня.