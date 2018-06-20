Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки

Швартовка яхты требует высокого мастерства от яхтсмена, так как если что-то пойдёт не так, последствия неверного манёвра могут быть весьма дорогостоящими.

Компания Volvo Penta, входящая в Volvo Group, создала систему автономного причаливания, которая позволит совершить причаливание яхты к берегу даже там, где ни один моряк не мог бы предположить. Система, разработанная «дочкой» Volvo, специализирующейся на выпуске двигателей и морского снаряжения, предназначена для управления судном с учётом условий окружающей среды.

Президент Penta Бьёрн Ингемансон (Björn Ingemanson) утверждает, что эта система, способная вносить корректировки в режиме реального времени в движение яхты с учётом ветра и прилива, «может создать впечатление, что море неподвижно». Несмотря на это компания заявила, что автономная система не предназначена для работы без человеческого контроля.

Система автономного причаливания Volvo Penta была впервые продемонстрирована во время шведского этапа гонки Volvo Ocean Race в Гётеборге, где швартовались гоночные суда. Яхта Volvo Penta подошла к причалу между двумя яхтами Volvo Ocean 65, расстояние между которыми составляло всего 72,6 фута (22,1 м). Судя по видео, капитан просто запускает систему, а затем наблюдает за тем, как судно самостоятельно причаливает в условиях довольно ограниченного пространства.