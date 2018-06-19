Финансовые новости
- |
- 19.06.18
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
12:16 19.06.2018 |
Компания Audi представила хэтчбек A1 нового поколения. Модель переехала на новую платформу, лишилась трехдверных модификаций и получила модификацию с 200-сильным двигателем.
Габаритная длина хэтчбека составляет 4030 миллиметров, ширина - 1740 миллиметров, высота - 1410 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2560 миллиметров. Таким образом, новинка стала на 76 миллиметров длиннее и на 12 миллиметров ниже предшественника. Ширина не изменилась, но расстояние между осями у новинки больше на 91 миллиметр.
Объем багажника хэтчбека увеличилась на 65 литров - до 335 литров. При сложенных спинках задних кресел свободное пространство в отсеке увеличится до 1090 литров (+170 литров).
В основе нового Audi A1 лежит модульная платформа MQB-A0, которая уже используется на VW Polo и Seat Ibiza. Спереди установлен McPherson, а сзади - балка. В качестве опции будет предлагаться спортивный и более жесткий вариант подвески, а также вариант с адаптивными амортизаторами. Их можно заказать и в составе спорт-пакетов, которые также включат более мощные тормоза, окрашенные в красный цвет суппорты и звуковой генератор, усиливающий в салоне звук мотора.
Новинка вышла на рынок в четырех модификациях. Первые две - 25 TFSI и 30 TFSI - оснащаются трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом один литр, выдающими 96 и 118 сил. Версия 35 TFSI имеет 1,5-литровую «четверку» мощностью 150 сил, а топовый вариант (40 TFSI) комплектуется двухлитровым 200-сильным двигателем.
Моторы работают в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом». Для самого мощного двигателя предлагается безальтернативная преселективная трансмиссия. Полного привода для модели не предусмотрено.
В базовой комплектации хэтчбек будет оснащаться электронной приборной панелью, однако за доплату можно заказать ее более продвинутый вариант с улучшенной графикой. Также в оснащение модели войдет мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 8,8 или 10,1 дюйма. В последнем случае экран сможет распознавать рукописный текст и отвечать вибрацией на нажатия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Куратор «Дитрих» и смерть Авакова-младшего: Что за шпионский триллер придумал «заказчик» Бабченко
|Страховщики готовят автовладельцам сюрприз - подорожание ОСАГО
|Курс доллара на межбанке 18 июня неожиданно подняли на новый психологический уровень
|План Медведчука. Почему Кравчук снова захотел прямых переговоров с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
Это интересно
|Google и JD.com хотят создать розничную инфраструктуру следующего поколения
|ЦРУ не может подтвердить или опровергнуть, что владеет информацией о Сатоши Накамото
|Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников
|Sharp встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев
|Xiaomi Insait Joy - умный футбольный мяч ценой $47 со встроенным процессором и беспроводной зарядкой
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной