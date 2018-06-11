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К 2025 году каждый третий новый автомобиль Volvo получит систему самоуправления
14:25 11.06.2018 |
Компания Volvo Cars рассказала о планах по развитию электрифицированных и самоуправляемых автомобилей в течение ближайших лет.
Сообщается, что к середине следующего десятилетия половину объёма продаж Volvo будут составлять полностью электрифицированные автомобили. При этом из ассортимента компании исчезнут машины, оборудованные дизельной силовой установкой.
К 2025 году, как ожидается, каждый третий новый автомобиль Volvo будет поддерживать автономный режим вождения. Помимо этого, половина предлагаемых машин будет доступна через сервис по подписке.
Благодаря расширенному модельному ряду станет возможным сотрудничество с компаниями, предлагающими услуги каршеринга, или краткосрочной аренды транспортных средств.
В целом, как ожидается, эти инициативы выведут взаимодействие компании со своими клиентами на новый уровень. Volvo планирует активно развивать сервисы для подключённых автомобилей и клиентские платформы.
«Ожидания наших клиентов меняются очень быстро - и мы вместе с ними. Новые инициативы позволят Volvo Cars не просто оставаться премиальным автопроизводителем, но ещё и повышать уровень комфорта своих клиентов, предлагая им различные сервисы», - заявляет автопроизводитель.
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