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Mercedes-Benz запустил сервис подписки на автомобили
23:34 07.06.2018 |
Компания Mercedes-Benz запустила сервис подписки на автомобили. Пока он работает на американском рынке в тестовом режиме и только в двух городах - Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нэшвилле (штат Теннесси). Программа, названная Mercedes-Benz Collection, составит конкуренцию аналогичным сервисам от BMW, Lincoln и Cadillac.
Для пользователей предусмотрено три уровня подписки: Signature, Reserve и Premier. В каждом из них можно менять автомобили в любое время по своему желанию и пользоваться услугами консьерж-сервиса, задачей которого является помощь клиентам по вопросам работы программы. Техобслуживание машин, страховка и оплата программы помощи на дорогах осуществляется за счет Mercedes-Benz. Машины будут доставлять в то место, которое укажет клиент.
Базовая программа Signature стоит 1095 долларов в месяц - пока на нее подписаться можно только в Нэшвилле. Она предоставляет доступ к седану, купе и кабриолету С-Class, кроссоверу GLC, родстеру SLC и седану CLA 45 AMG.
На уровне Reserve (1595 долларов в месяц) уже можно ездить на Е-Классе, кроссовере GLE, а также седане и купе С-Class, родстере SLC и вседорожнике GLC 43-й AMG-серии.
Самый дорогой вариант подписки стоит 2995 долларов в месяц и пока доступен только жителям Филадельфии. Для него доступны все модели линейки, включая топовые машины и самые мощные AMG-варианты.
Все уровни подписки предусматривают единовременную оплату за активацию аккаунта (495 долларов), при этом за Signature и Reserve можно также платить ежедневно, а не помесячно. Это стоит 50 и 75 долларов в день соответственно. Кроме того, программа не предусматривает апгрейда с базовых уровней до более дорогих.
Помимо BMW, Lincoln и Cadillac, в США набирает популярность программа от Volvo. Она стоит 600 долларов в месяц и позволяет каждый месяц менять машину новую. Однако пока в сервисе доступна только одна модель - кроссовер XC40.
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