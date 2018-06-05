Финансовые новости
- |
- 05.06.18
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8
15:47 05.06.2018 |
Компания Audi представила новый флагманский вседорожник - Q8. Премьера модели прошла на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне.
Габаритная длина новинки составляет 4,99 метра, ширина - два метра, высота - 1,71 метра, а размер колесной базы достигает трех метров. Таким образом, автомобиль получился немного короче пятиметрового Audi Q7, который построен на той же модульной платформе MLB, но при этом более чем на 30 миллиметров шире и ниже. Объем багажника вседорожника Q8 при поднятных задних креслах составляет 605 литров, а при сложенных - 1755 литров.
В конструкции кроссовера используется 15 процентов алюминия и 14,4 процента высокопрочной стали горячей формовки, а его масса в модификации с дизельным двигателем достигает 2145 килограммов. Коэффициент аэродинамического сопротивления вседорожника равен 0,34. Дорожный просвет - 254 миллиметра.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
|Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
Это интересно
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
|Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора
|Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
|Xiaomi представила оболочку MIUI 10
|В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера