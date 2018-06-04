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Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
16:03 04.06.2018 |
Компания Jaguar Land Rover рассказала о проекте CORTEX, в рамках которого создаётся передовая система самоуправления, рассчитанная на работу в самых тяжёлых условиях, в том числе на бездорожье.
Системы автопилотирования, разрабатываемые различными компаниями, полагаются на камеры, лидары и радары, ультразвуковые датчики, приёмник спутниковых систем навигации и другие сенсоры. При этом автопилот рассчитан на эксплуатацию прежде всего в городской среде и на магистралях.
Система, разрабатываемая по проекту CORTEX, позволит машинам самостоятельно передвигаться не только по асфальтовому покрытию. Этот автопилот выведет самоуправляемые автомобили на бездорожье, гарантируя абсолютную проходимость в грязи, под дождём, на льду, на снегу или в тумане.
Компания Jaguar Land Rover намерена создать платформу 5D, сочетающую звуковые сигналы, видеосистему, радиолокационные устройства, а также датчики распознавания света и расстояния, которые будут анализировать данные окружающей среды в режиме реального времени. При этом работа сенсоров будет оптимизирована с учётом движения по бездорожью.
В результате, машина сможет самостоятельно ориентироваться практически в любой ситуации. Использование алгоритмов машинного обучения позволит беспилотному автомобилю выполнять сложные задачи, в том числе справляться с любыми погодными условиями на различных типах дорожного покрытия.
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