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Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
09:49 04.06.2018 |
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен открыть в Китае три новых завода. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает информационное агентство dpa.
Планируемые совместные предприятия китайского автопроизводителя FAW и VW в городах Циндао, Тяньцзинь и городском округе Фошань помогут продвижению концерна на местном рынке электромобилей, отмечают представители VW.
В следующие 7 лет немецкий концерн намерен вывести на китайский рынок 40 моделей автомобилей на электроприводе, которые будут производиться в КНР. В дальнейших планах VW - с 2025 года выпускать не менее 1,5 млн электромобилей ежегодно.
Ранее VW и его китайские партнеры объявили о намерении инвестировать до конца 2022 года около 15 млрд евро в разработку автомобилей на электроприводе и систем автономного вождения. Кроме того, VW совместно с китайским автопроизводителем JAC запускает серию электромобилей под маркой Sol для местного рынка.
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