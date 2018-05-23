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Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
13:46 23.05.2018 |
Некоммерческая организация и издание Consumer Reports не будет рекомендовать к покупке самый доступный электрокар в линейке Tesla - Model 3. Во время тестирования специалисты остались недовольны работой тормозной системы и отметили сложность управления некоторым функциями автомобиля.
Длина тормозного пути электрокара при экстренной остановке со скорости 60 миль в час (96 километров в час) составила 46,33 метра. По этому показателю Tesla Model 3 проигрывает любому другому автомобилю своего класса и даже полноразмерному пикапу Ford F-150, которому для полной остановки требуется 44,2 метра.
Из-за значительного снижения эффективности торможения и непостоянства результатов, специалистам Consumer Reports пришлось протестировать второй автомобиль. Результаты тестов оказались практически идентичными. Тормозной путь Model 3 оказался на 6,3 метра длиннее среднего показателя в классе и на 7,62 метра длиннее показателя кроссовера Model X.
Глава отдела тестирования издания Car and Driver К.С. Колвелл также отметил низкую эффективность тормозов: «За 11 лет я ни разу не видел машины, которая демонстрировала такое непостоянство во время тестов. Возможно, некоторые грузовики...но это очень странно».
В ответ на это представитель Tesla пообещал изменить алгоритм работы тормозной системы при следующем обновлении встроенного программного обеспечения модели.
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