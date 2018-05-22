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Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом
21:46 21.05.2018 |
Компания Ford представила две новые системы для серийных автомобилей, которые позволят повысить безопасность при движении и маневрировании задним ходом.
Одна из разработок - широкоугольная камера заднего вида, которая обеспечивает угол поля зрения в 180 градусов. Изображение выводится на большой сенсорный дисплей бортовой мультимедийной системы SYNC. Эта камера позволяет увидеть препятствия и движущиеся объекты, скрытые от глаз водителя.
Второе нововведение - система автоматического торможения при движении задним ходом. Вкупе с камерой работают два радарных датчика по бокам заднего бампера: они отслеживают обстановку позади машины и оповещают водителя о приближающихся в пересекающем направлении автомобилях и двухколёсных транспортных средствах. Если водитель игнорирует предупреждения, тормозная система задействуется автоматически. Причём ориентиром служит не расстояние до препятствия, а рассчитываемое на основе скорости транспортных средств и их положения прогнозируемое время столкновения.
В перспективе новое оборудование войдёт в комплекс систем безопасности и помощи водителю Ford Co-Pilot360, о котором мы подробно рассказывали. В его состав включены средства автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система контроля слепых зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света.
Комплекс Co-Pilot360 пополнится технологией помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения в следующем году. В результате, будет обеспечиваться контроль пространства вокруг автомобиля на 360 градусов, что значительно снизит вероятность аварийных ситуаций при движении в любую сторону.
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