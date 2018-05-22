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«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
11:45 21.05.2018 |
Компания Ford объявила об открытии в Кёльне (Германия) инновационного центра испытаний - так называемой «фабрики погоды», которая способна воссоздавать самые разнообразные климатические условия.
Инвестиции в строительство комплекса составили 70 млн евро. На территории размером с футбольное поле могут параллельно идти испытания до 10 автомобилей в экстремальных условиях, имитирующих климат в разных уголках нашей планеты. В частности, центр позволяет моделировать сильный снегопад и перепады высот до 5200 метров. Воздух в двух отдельных помещениях можно остужать до минус 40 градусов Цельсия или нагревать до плюс 55 градусов, а также создавать 95-процентную влажность.
В общей сложности комплекс насчитывает три климатических аэродинамических туннеля и четыре испытательные камеры с регулируемой температурой, одна из которых также позволяет проводить испытания во влажной среде.
Один из туннелей обеспечивает тестирование в холодной и горячей среде. Двадцать восемь прожекторов с лампами мощностью 4000 Вт помогают моделировать яркие солнечные лучи, с помощью которых инженеры проверяют эффективность системы кондиционирования в автомобиле. Эта аэродинамическая труба также помогает оценить внутренние шумы от систем транспортного средства на различных скоростях и в разных условиях.
Второй туннель позволяет создавать осадки, в условиях которых проверяется видимость из салона автомобиля, эффективность запуска двигателя и скорость нагрева воздуха в кабине.
Наконец, третий аэродинамический туннель представляет собой высотную лабораторию, где инженеры могут испытывать транспортные средства ветром со скоростью до 120 км/ч и атмосферой высокогорья (до 5200 м).
«Фабрика погоды» позволяет тестировать в самых суровых климатических условиях ключевые системы транспортных средств. Так, в процессе испытаний оцениваются комфорт, надёжность и долговечность автомобиля, а также тестируются его электрическая и тормозная системы, системы кондиционирования и обогрева, способность буксировать грузы и надёжность систем в условиях пробок. Испытания гарантируют, что технические жидкости автомобиля не разорвут трубки при работе в условиях пониженного давления и экстремальных температур.
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