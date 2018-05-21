Маск рассказал о Tesla с двумя моторами

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл подробности об электромобиле Model 3 с двумя моторами, который компания готовит к выпуску.

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Полноприводный автомобиль получит два двигателя - в передней и задней частях автомобиля. В случае отказа одного из двигателей, машина сможет продолжить движение на втором.

Один из двигателей рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй - на максимальный пробег.

Максимальная скорость электромобиля - 250 километров в час. До почти 100 километров в час он будет разгоняться за 3,5 секунды.

Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.

Цена на новую Tesla Model 3 составит 78 тысяч долларов.