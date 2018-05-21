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Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
08:01 21.05.2018 |
Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл подробности об электромобиле Model 3 с двумя моторами, который компания готовит к выпуску.
Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.
Полноприводный автомобиль получит два двигателя - в передней и задней частях автомобиля. В случае отказа одного из двигателей, машина сможет продолжить движение на втором.
Один из двигателей рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй - на максимальный пробег.
Максимальная скорость электромобиля - 250 километров в час. До почти 100 километров в час он будет разгоняться за 3,5 секунды.
Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.
Цена на новую Tesla Model 3 составит 78 тысяч долларов.
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