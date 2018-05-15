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Aston Martin DB11 получил новую топ-версию
12:14 15.05.2018 |
Компания Aston Martin представила новую топ-версию линейки DB11 - AMR. Новинка, пришедшая на смену DB11 V12, стала мощнее и быстрее предшественника, а также получила перенастроенное рулевое управление и выхлопную систему. Цена модели составляет 174 995 фунтов стерлингов.
Под капотом Aston Martin DB11 AMR установлен 5,2-литровый твин-турбо двигатель V12, который выдает на 30 сил больше, чем мотор предыдущего DB11 V12 - 638 лошадиных сил (700 Нм момента). С места до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,7 секунды: на 0,2 секунды быстрее уходящей модели. Максимальная скорость - 335 километров в час.
Визуально DB11 AMR отличается от обычных модификаций деталями из некрашеного углепластика и глянцево-черными декоративными панелями. В частности, у модели темная решетка радиатора и окантовка фар, черная крыша, «лезвия» на капоте и корпуса боковых зеркал из карбона. Дополнительно двухдверку можно оснастить крышкой моторного отсека, выхлопными парубками и выдвижным спойлером, выполненным из углеродного волокна.
Помимо стандартных вариантов оформления, DB11 AMR будет предложен в лимитированной версии, окрашенной в оттенок зеленого Stirling Green с гоночными полосками цвета «лайм». Подобных машин планируется выпустить 100 экземпляров по цене 201 995 фунтов стерлингов.
Младшая версия Aston Martin DB11 комплектуется четырехлитровой «битурбовосьмеркой» Mercedes-AMG, совмещенной с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Отдача мотора составляет 510 лошадиных сил и 675 Нм крутящего момента. До «сотни» DB11 с V8 разгоняется за четыре секунды, его максимальная скорость составляет 301 километр в час.
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