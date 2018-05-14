Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей

Организация Consortium for Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center (LIBTEC) сообщила о планах по созданию передовых аккумуляторов для электрических автомобилей будущего.

Новая организация сформирована при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Инициатива уже получила государственное финансирование в размере 1,6 млрд иен (приблизительно $14 млн).

В состав консорциума вошли такие известные технологические гиганты и автопроизводители, как Panasonic, Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor, GS Yuasa, а также Toray Industries и Asahi Kasei.

Главная цель участников инициативы - создание передовых твердотельных батарей повышенной ёмкости. В отличие от стандартных литий-ионных аккумуляторов, их твердотельные аналоги используют не жидкий, а твёрдый электролит. Это упрощает производственный процесс. Вместе с тем повышается безопасность использования, поскольку такие источники питания не протекают. Кроме того, сокращается число компонентов, снижается себестоимость, повышается эффективность.

Планируется, что к 2025 году в рамках проекта будут созданы батареи нового типа, которые позволят электромобилям преодолевать расстояние до 550 км на одной подзарядке. Ещё через пять лет должны появиться аккумуляторы, способные обеспечить запас хода до 800 км без подзарядки.