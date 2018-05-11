Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер

Он получил название Cullinan в честь самого крупного алмаза в мире, украшающего Корону Британской Империи.





Что у него под кузовом?

В отличие от конкурирующего кроссовера Bentley Bentayga, построенного на одной технической базе с полноприводниками Volkswagen Touareg и Audi Q7, Rolls-Royce Cullinan не делит платформу с массовыми моделями BMW. В его основе лежит так называемая «Архитектура роскоши» - оригинальная модульная платформа, уже использованная на седане Rolls-Royce Phantom VIII.

Для кроссовера разработали совершенно новую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, дополнив шасси системой полного привода и механизмом подруливания задних колес.

Кроме того, для повышения плавности хода использовали пневмоподушки с увеличенным объемом камер: поездку по бездорожью создатели машины сравнивают с полетом на ковре-самолете. Для активации внедорожного режима работы шасси достаточно нажать специальную кнопку на центральной консоли.





Кузов собран на пространственном каркасе из алюминия, благодаря чему кроссовер отличается сравнительно скромной массой - 2660 килограммов.

Внешне - 100-процентный «Роллс». Остались даже распашные двери!

Угловатые линии роднят Cullinan скорее с флагманской моделью Phantom, нежели с более обтекаемым седаном Ghost. То, как фамильные роллс-ройсовские решения легли на кроссоверную базу - большая удача дизайнеров под руководством Джайлза Тейлора.

Все нынешние модели Rolls-Royce, а Phantom в особенности, отличаются большой высотой кузова и монументальным вертикальным передком. Не чужеродно смотрятся и двухобъемные пропорции - небольшой «хвостик» без ярко выраженного багажника был характерен для «Роллс-Ройсов» вплоть до пятидесятых годов: примером тому модели Silver Wraith и Silver Dawn.

Задние двери кроссовера для удобства пассажиров открываются против хода: насколько нам известно, это единственный в мире полноприводник с такой организацией входа.

Мотор - только V12

По длине колесной базы Rolls-Royce Cullinan на целых тридцать сантиметров превосходит «Бентайгу», и находится на уровне длиннобазного Cadillac Escalade ESV. Расстояние между осями в 3295 миллиметров обещает королевский простор в салоне. Хотя внешние габариты внушительны, но не огромны: в длину полноприводник имеет 5341 миллиметр.





Под монументальным капотом - капитально переделанный двигатель V12 объемом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 сил. Любопытно, что максимальный крутящий момент в 850 Нм (доступен с 1600 об/мин) немного скромнее, чем у аналогичного мотора на Rolls-Royce Phantom VIII (900 Нм).

Интерьер - сама роскошь

Интерьер кроссовера выполнен в традиционном для марки стиле с симметричной передней панелью, обилием натурального дерева и круглыми металлическими дефлекторами вентиляции.

Задние места могут быть выполнены в виде трехместного складывающегося дивана либо роскошных индивидуальных кресел с массивным подлокотником между ними с подставками под бокалы для шампанского. Впрочем, и это, и выдвигающиеся из багажника креслица для пикника на природе можно увидеть, например, на «Рейндж Роверах».

А вот стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека - это роллс-ройсовский эксклюзив. Она позволяет не только снизить уровень шума в пассажирском отсеке, но и не растрачивать прохладу внутри при пользовании багажником в жару.

Когда ждать?

В Европе автомобиль будет стоить от 265 тысяч евро (без учёта налогов), а первые клиенты получат машины в 2019 году. Предзаказы на Cullinan принимаются с момента начала закрытых презентаций, которые прошли в этом году.