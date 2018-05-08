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Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени
18:55 08.05.2018 |
Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars и производитель грузовых автомобилей Volvo Trucks рассказали о новом проекте, который позволит дополнительно повысить уровень безопасности на дорогах.
Речь идёт о том, чтобы обеспечить эффективный обмен данными о дорожной обстановке между легковыми и грузовыми машинами. Подключённые транспортные средства Volvo Cars и Volvo Trucks начнут совместно использовать информацию, полученную в режиме реального времени.
Новая платформа позволит расширить зону покрытия систем безопасности двух компаний, которые работают на базе облачного сервиса и позволяют машинам обмениваться информацией о ситуации на дороге и предупреждать о возможной опасности.
Уже с этого года оперативный сбор анонимных данных в Швеции и Норвегии будут осуществлять некоторые грузовые автомобили Volvo, оснащённые собственными системами предупреждения об опасности, а также легковые автомобили Volvo с системой Hazard Light Alert.
«Чем больше машин будет обмениваться информацией в реальном времени, тем безопаснее станет ситуация на дороге. В будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими партнёрами, которым столь же важны вопросы безопасности дорожного движения», - заявляет Volvo.
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