Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени

Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars и производитель грузовых автомобилей Volvo Trucks рассказали о новом проекте, который позволит дополнительно повысить уровень безопасности на дорогах.

Речь идёт о том, чтобы обеспечить эффективный обмен данными о дорожной обстановке между легковыми и грузовыми машинами. Подключённые транспортные средства Volvo Cars и Volvo Trucks начнут совместно использовать информацию, полученную в режиме реального времени.





Новая платформа позволит расширить зону покрытия систем безопасности двух компаний, которые работают на базе облачного сервиса и позволяют машинам обмениваться информацией о ситуации на дороге и предупреждать о возможной опасности.

Уже с этого года оперативный сбор анонимных данных в Швеции и Норвегии будут осуществлять некоторые грузовые автомобили Volvo, оснащённые собственными системами предупреждения об опасности, а также легковые автомобили Volvo с системой Hazard Light Alert.

Комплекс Hazard Light Alert оповещает водителей о том, что впереди находится автомобиль с включёнными аварийными сигналами. Это позволяет заранее снизить скорость.

«Чем больше машин будет обмениваться информацией в реальном времени, тем безопаснее станет ситуация на дороге. В будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими партнёрами, которым столь же важны вопросы безопасности дорожного движения», - заявляет Volvo.