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Volvo добавит Google Assistant, Play Store и Maps в информационно-развлекательную систему автомобилей
12:18 08.05.2018 |
Компания Volvo Cars объявила о сотрудничестве с Google, направленном на интеграцию голосового помощника Google Assistant, магазина приложений Google Play Store, карт Google Maps и других сервисов Google в бортовую информационно-развлекательную систему Sensus следующего поколения. Основой Sensus следующего поколения, как несложно понять, послужит Android.
Это должно существенно расширить функциональность бортовой системы, избавляя водителя от необходимости подключать телефон. О том, что Volvo будет использовать в своих автомобилях ОС Android, было объявлено год назад.
В Volvo рассчитывают выпустить первую бортовую систему на базе Android «через пару лет».
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