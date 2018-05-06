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Volkswagen рассказал о системе ночного видения Touareg
13:52 05.05.2018 |
Компания Volkswagen раскрыла подробности о системе ночного видения, которую первым получил внедорожник Touareg нового поколения. Технология позволяет «видеть» ночью объекты на расстоянии до 130 метров.
Система под названием Night Vision состоит из тепловизора, установленного в передней части машины. Он может определять инфракрасное излучение живых существ - пешеходов, велосипедистов и крупных животных - на расстоянии минимум 10 метров от автомобиля. Помимо этого, система способна предугадывать траекторию движения людей.
В случае попадания или вероятного попадания в заданный системой «коридор безопасности» на цифровую приборную панель выводится визуальное предупреждение. За пределами «коридора» объекты подсвечиваются желтым цветом, в случае опасности - красным. Переключение в режим тепловизора происходит автоматически при обнаружении объектов на скорости свыше 50 километров в час. Одновременно с этим система переводит в «боевой» режим тормозные механизмы.
Дополнительно для системы ночного видения можно заказать матричную светодиодную головную оптику. При движении на скоростях свыше 60 километров в час она непродолжительное время подсвечивает пешеходов в потенциально опасных зонах.
Продажи Volkswagen Touareg на российском рынке начнутся летом текущего года. Модель, построенную на модульной платформе MLB Evo, предложат с двумя бензиновыми двигателями и одним дизелем: агрегатами 2.0 и 3.0 мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно и дизельной трехлитровой «шестеркой», развивающей 249 сил.
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