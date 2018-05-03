Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км

Представленный в конце прошлого года электрический грузовик Tesla Semi, согласно спецификациям, сможет проехать до 800 км от одного заряда. Конечно, у электромобилей расход энергии очень сильно зависит от стиля езды, но как раз для магистральных тягачей это не очень критично, учитывая характер их движения.

Ещё в начале года глава Daimler Мартин Даум (Martin Daum) заявил журналистам, что, если заявление о 800 км запаса хода с полной загрузкой окажется правдой, то Tesla Semi не подчиняется законам физики. Кроме того, он пообещал в таком случае купить два грузовика: один, чтобы разобрать его, а второй для собственных тестов. Чуть позже Илон Маск прокомментировал заявление Даума, заявив, что тот, видимо, не знает законов физики.

Как бы там ни было, теперь у Даума есть ещё больше поводов сомневаться и недоумевать, так как Маск утверждает, что серийные машины будут иметь запас хода в 960 км! Официальных спецификаций используемых в Semi батарей нет, но источники предполагают, что их ёмкость составит 800-1000 кВт·ч.

Стоит отметить, что текущая рыночная стоимость батареи на 1 кВт·ч составляет 150 долларов. То есть только лишь одна батарея для Semi обошлась бы сейчас Tesla в 120-150 тыс. долларов. Это при том, что старшая модификация тягача оценивается в 180 тыс. долларов. То есть такая математика для Tesla совершенно невыгодна. При этом сама компания заявляла, что ожидается снижения цены на АКБ до 100 долларов за 1 кВт·ч лишь к 2020 году, тогда как Semi должны начать поставлять в 2019.