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Honda HR-V стал электрическим концепт-каром
15:06 26.04.2018 |
На автосалоне в Пекине компания Honda раскрыла предвестника первого серийного электрокара для китайского рынка. Им стал концептуальный кроссовер Everus EV, построенный на базе субкомпактного HR-V.
От машины-донора Everus EV отличается другой передней частью кузова, фарами, соединенными светодиодной полоской и бампером с интегрированными ДХО, а также секцией задних фонарей. Информации о силовой установки производитель не приводит, однако известно, что производство серийных машин начнется до конца текущего года.
Сборку электрокроссовера наладят на совместном предприятии GAC Honda, а продаваться он будет под брендом Everus. По предварительной информации, машина также станет доступна для пользователей каршерингового сервиса Reachstar, который финансируется «Хондой».
Что касается европейского рынка, то первая Honda с электрической силовой установкой появится на нем уже в следующем году. За основу новинки будет взят концепт-кар Urban EV, представленный в ноябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте.
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