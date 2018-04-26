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Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
23:30 25.04.2018 |
Китайский производитель Geely представил на моторшоу в Пекине концептуальный кроссовер Icon. Новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно с Volvo и дебютировавшей на XC40.
По словам вице-президента центра дизайна Geely Ги Бургойна, вседорожник выполнен в «более плоском, 8-битном стиле». Основные отличия - отсутствие центральной стойки и массивные распашные двери. При этом упор все же сделан на увеличение количества отсеков для хранения вещей и технологическую составляющую автомобиля.
В салоне кроссовера установлены четыре кресла - задние сдвоены, но посадочные места в них разделены небольшим выступом. На передней панели размещен дисплей мультимедийной системы, большинство кнопок - сенсорные. Для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные экраны.
Необычной выглядит и приборная панель, отделанная серой тканью. Во время движения на нее проецируются изображения приборов и индикаторов.
Информации о силовой установки Geely Icon нет. Также производитель не сообщает будет ли у «Иконы» товарная версия.
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