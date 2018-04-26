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Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
19:44 25.04.2018 |
Компания Audi представила удлиненную версию кроссовера Q5, который стал первым вседорожником немецкой марки с увеличенной колесной базой. Модель, которая называется Q5L и предназначается для китайского рынка, дебютировала на автосалоне в Пекине.
Колесная база и габаритная длина Audi Q5 выросла на 88 миллиметров. За счет этого для ног пассажиров второго ряда удалось получить дополнительные 110 миллиметров свободного места. Объем багажного отсека не изменился и составляет 550 литров (1 550 литров со сложенными спинками кресел второго ряда).
В Китае Audi Q5L будет предлагаться в пяти комплектациях и с двумя моторами: двухлитровыми турбочетверками, отдача которых составляет 190 и 252 лошадиные силы. Все версии модели комплектуются роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями, а также системой подключаемого полного привода.
Мощнейшая версия Audi Q5L разгоняется с места до ста километров в час за 6,7 секунды.
Модель предназначается исключительно для китайского рынка. Производство удлиненного вседорожника наладят на совместном предприятии Audi и FAW в городе Чанчунь.
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