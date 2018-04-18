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Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”
17:04 18.04.2018 |
Компания Volkswagen намерена изменить логотип и сделать его «более соответствующим духу времени». Это связано с подготовкой к выпуску целой линейки электромобилей и попыткой восстановить имидж марки после дизельного скандала. Одновременно бренд хочет перестать выглядеть «слишком немецким». Об этом со ссылкой на главу маркетинга производителя Йохена Зенгпиля пишет Bloomberg.
Последний раз Volkswagen менял логотип в 2012 году. Он стал более трехмерным, но в целом не сильно отличался от тех, что использовались ранее. Новую эмблему представят в 2019-м. По словам Зенгпиля, логотип адаптируют таким образом, чтобы он привлекательно смотрелся и на автомобилях, и на экранах смартфонов.
«В последние годы компания находится не в самой лучшей форме, - заявил Зенгпиль. - Марка потеряла часть своей эмоциональной привлекательности, пытаясь быть ''слишком немецкой''. И дело не только в дизельгейте». Топ-менеджер считает, что Volkswagen нужно стать более «веселым и ярким», а также подчеркнуть свою инновационность, чтобы оправдать более высокие цены на автомобили марки.
Стратегический план Volkswagen по развитию «зеленого» транспорта предусматривает создание 15 серийных моделей электрокаров. Первыми на конвейер, а произойдет это уже в 2020 году, встанут хэтчбек I.D. и кроссовер I.D. Crozz. Все машины будут построены на специально разработанной электрической платформе MEB.
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