Уже к концу следующего года у Porsche в США будет не менее 500 быстрых зарядных станций для электромобилей

Компанию Porsche никак нельзя назвать локомотивом в мире электромобилей. Однако источники сообщают, что компания заявила о намерении уже к концу следующего года иметь в США не менее 500 быстрых зарядных станций.

К тому моменту, если говорить исключительно об автомобилях Porsche, такие станции пригодятся лишь владельцам модели, основанной на концепте Mission E. Она как раз должна появиться в следующем году. За ней в 2020 году выйдет модель, прообразом которой послужит концепт Mission E Cross Turismo.

Известно, что зарядные станции компании будут 800-вольтовыми. Этого будет достаточно для зарядки разряженных батарей на 80% всего за 20 минут. В отличие от зарядных станций Tesla, у Porsche они бесплатными не будут.