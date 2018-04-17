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Уже к концу следующего года у Porsche в США будет не менее 500 быстрых зарядных станций для электромобилей
10:39 17.04.2018 |
Компанию Porsche никак нельзя назвать локомотивом в мире электромобилей. Однако источники сообщают, что компания заявила о намерении уже к концу следующего года иметь в США не менее 500 быстрых зарядных станций.
К тому моменту, если говорить исключительно об автомобилях Porsche, такие станции пригодятся лишь владельцам модели, основанной на концепте Mission E. Она как раз должна появиться в следующем году. За ней в 2020 году выйдет модель, прообразом которой послужит концепт Mission E Cross Turismo.
Известно, что зарядные станции компании будут 800-вольтовыми. Этого будет достаточно для зарядки разряженных батарей на 80% всего за 20 минут. В отличие от зарядных станций Tesla, у Porsche они бесплатными не будут.
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