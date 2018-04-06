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На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии Audi RS5 — Sportback
13:46 06.04.2018 |
В линейке Audi пятой серии такая модификация появилась впервые. Как и купе, RS5 Sportback оснастили «битурбошестеркой» от Porsche Panamera.
От гражданской версии новинка отличается массивными воздухозаборниками, передним и задним спойлером, диффузором, а также овальными парубками выхлопной системы. В базовое оснащение RS5 Sportback входят 19-дюймовые колесные диски, на дюйм больше - за доплату. Подвеска спорткара занижена на семь миллиметров по сравнению с S5 Sportback.
Силовой агрегат - 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями - выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом».
С нуля до 97 километров в час RS5 Sportback способен разгонять за 3,9 секунды. Максимальная скорость пятидверки - 280 километров в час.
RS5 Sportback оборудован системой построянного полного привода, которая распределяет тягу в соотношении 40 на 60 в пользу задней оси. При пробуксовке на переднюю ось может поступать до 85 процентов момента, а на заднюю до 70-ти. Дополнительно RS5 Sportback можно укомплектовать задним спорт-дифференциалом.
В перечень оснащения Audi RS5 Sportback входят спортивные сидень и руль с отделкой кожей, подушечки для коленей из алькантары, ремни безопасности с красными акцентами и коврики с логотипами серии. Адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза и рулевое управление с переменным передаточным отношением - опции.
На рынке США и Канады RS5 Sportback появится во второй половине текущего года. Цены пока неизвестны.
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