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Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
19:56 02.04.2018 |
Производитель исправил одно из проблемных мест электромобиля Tesla Model 3, вызывавших нарекания обозревателей. Речь идет о настройках автопилота, для изменения которых необходимо было отвлекаться от дороги на центральный дисплей. Программное обновление сделало эти настройки доступными с помощью прокручивающихся кнопок на рулевом колесе.
Теперь, двигаясь в режиме Traffic-Aware Cruise Control, достаточно прокрутить правую кнопку вверх или вниз, чтобы изменить настройку скорости. Нажатие этой кнопки влево или вправо позволяет уменьшить или увеличить желаемую дистанцию между Model 3 и передним автомобилем.
Как и прежде, эти настройки доступны с помощью сенсорного экрана и голосовых команд.
У кнопок на руле появилась и другая функция: регулировка положения зеркал заднего вида. Для ее активации необходимо выбрать пункт меню на экране.
Обновление встроенного ПО Model 3 показывает, что в современных машинах многое можно менять в процессе эксплуатации, перепрограммируя назначение органов управления и добавляя новые функции.
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