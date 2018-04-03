Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо

Производитель исправил одно из проблемных мест электромобиля Tesla Model 3, вызывавших нарекания обозревателей. Речь идет о настройках автопилота, для изменения которых необходимо было отвлекаться от дороги на центральный дисплей. Программное обновление сделало эти настройки доступными с помощью прокручивающихся кнопок на рулевом колесе.

Теперь, двигаясь в режиме Traffic-Aware Cruise Control, достаточно прокрутить правую кнопку вверх или вниз, чтобы изменить настройку скорости. Нажатие этой кнопки влево или вправо позволяет уменьшить или увеличить желаемую дистанцию между Model 3 и передним автомобилем.

Как и прежде, эти настройки доступны с помощью сенсорного экрана и голосовых команд.

У кнопок на руле появилась и другая функция: регулировка положения зеркал заднего вида. Для ее активации необходимо выбрать пункт меню на экране.

Обновление встроенного ПО Model 3 показывает, что в современных машинах многое можно менять в процессе эксплуатации, перепрограммируя назначение органов управления и добавляя новые функции.