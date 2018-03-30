Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за угрозы коррозии

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру. Причина кроется в деталях гидроусилителя руля, которые подвержены коррозии, говорится в сообщении Tesla, разосланном клиентам в четверг, 29 марта.

Производитель электромобилей обнаружил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что в свою очередь может затруднить контроль. При этом отзыву подлежат лишь модели, произведенные до апреля 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных электромобилях.

Поломка не представляет серьезной опасности

Одновременно в Tesla подчеркнули, что на данный момент не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стала бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут по-прежнему пользоваться автомобилем вплоть до отзыва, учитывая лишь, что для поворота руля может понадобиться больше усилий.

Компания Tesla, несмотря на рост оборота, терпит рекордные убытки. Так, в третьем квартале 2017 года потери составили 619 млн долларов (533 млн евро) - больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.