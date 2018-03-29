Финансовые новости
- |
- 29.03.18
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Lincoln показал, каким будет новый Aviator
22:31 29.03.2018 |
Марка Lincoln представила возрожденный внедорожник Aviator. Новинка демонстрирует стилистику и оснащение серийной модели, появление которой запланировано на следующий год.
Детальная информация о внедорожнике пока не раскрывается. Известно, что Aviator построен на заднеприводной платформе, получил три ряда сидений и оснащен гибридной силовой установкой на базе бензинового твин-турбо двигателя. Вместо ключа для идентификации водителя используется смартфон с установленным приложением Lincoln Way - с его помощью можно заводить машину, открывать двери и багажник.
В оснащение Lincoln Aviator войдут передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и функцией массажа, точка доступа WiFi, беспроводная зарядка для смартфона и 12-дюймовая виртуальная «приборка».
Помимо этого, для внедорожника доступна активная подвеска, которая с помощью камеры подстраивается к дорожным условиям, комплекс систем безопасности Co-Pilot360, функция автоматического торможения при движении задним ходом и новая мультимедийная система. Она может выводить полезную информацию и различные подсказки в зависимости от местоположения и данных, полученных от бортовых систем автомобиля. Например, карту заправок, если заканчивается топливо.
Lincoln Aviator первого поколения выпускался с 2002 по 2005 год. Внедорожник был построен на платформе Ford Explorer и Mercury Mountaineer. Aviator оснащался 4,6-литровой «восьмеркой» от Ford Mustang Mach 1, которая выдавала 302 лошадиные силы и 407 Нм крутящего момента и сочеталась с пятиступенчатым «автоматом».
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощная раскачка межбанка 29 марта завершилась лишь копеечным подорожанием доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Билецкий против Корчинского: Зачем националисты устроили цирк касательно ZIK
|Убедит ли Савченко суд дать ей не срок, а Оскар?
|НБУ с 30 марта отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
|Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lincoln показал, каким будет новый Aviator
|Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов
|Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Collar
|Первые 100 дней начальника: как избежать участи волка-одиночки
|Инспекторы снимут, собственники ответят. 10 новых правил парковки
|В Великобритании запустили первый беспилотный поезд
|Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый автомат
Это интересно
|Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден
|Умная АС Xiaomi Mi AI Mini Speaker оценена в $27
|Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности
|В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер
|Исследование Satis Group: 81% всех ICO оказались мошенническими
|Huawei Mate RS Porsche Design: всё самое лучшее от P20 Pro в эксклюзивной обёртке
|Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro