Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки

Найти свободное парковочное место - не такая уж тривиальная задача в условиях перегруженного трафиком городом. Согласно исследованию компании Ford, каждый автомобилист тратит на это в среднем один день в году. Однако новая технология, опробованная в английском городке Милтон-Кинс, должна сэкономить много времени.

Разрабатываемая инженерами Ford функция собирает данные о занятости парковок, основываясь на информации от парковочных сенсоров автомобиля. Технология получила название Collaborative Parking («Совместная парковка»). Предполагается, что в перспективе она позволит синхронизироваться машинам между собой, благодаря чему любой водитель сможет узнать не только о самом факте наличии свободных мест и их количестве, но и точном расположении вакантных

«Мы поняли, как много времени тратится и нервов тратится на поиск парковочных мест в крупных и мелких городах, - рассказал Кристиан Ресс (Christian Ress), руководитель центра Ford Automated Driving Europe. - С помощью разрабатываемой нами технологии Collaborative Parking мы увидели возможность вернуть это время обратно водителям, помогая им наслаждаться более счастливыми, здоровыми и более эффективными поездками».

Пока представители американской компании не сообщили, когда можно ожидать появления новой системы в серийных автомобилях.