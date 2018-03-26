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Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
08:46 26.03.2018 |
Найти свободное парковочное место - не такая уж тривиальная задача в условиях перегруженного трафиком городом. Согласно исследованию компании Ford, каждый автомобилист тратит на это в среднем один день в году. Однако новая технология, опробованная в английском городке Милтон-Кинс, должна сэкономить много времени.
Разрабатываемая инженерами Ford функция собирает данные о занятости парковок, основываясь на информации от парковочных сенсоров автомобиля. Технология получила название Collaborative Parking («Совместная парковка»). Предполагается, что в перспективе она позволит синхронизироваться машинам между собой, благодаря чему любой водитель сможет узнать не только о самом факте наличии свободных мест и их количестве, но и точном расположении вакантных
«Мы поняли, как много времени тратится и нервов тратится на поиск парковочных мест в крупных и мелких городах, - рассказал Кристиан Ресс (Christian Ress), руководитель центра Ford Automated Driving Europe. - С помощью разрабатываемой нами технологии Collaborative Parking мы увидели возможность вернуть это время обратно водителям, помогая им наслаждаться более счастливыми, здоровыми и более эффективными поездками».
Пока представители американской компании не сообщили, когда можно ожидать появления новой системы в серийных автомобилях.
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