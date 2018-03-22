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Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши
14:53 22.03.2018 |
Компания Lamborghini привезла на Женевское моторшоу открытый вариант «заряженного» суперкара Huracan Performante - Spyder. Автомобиль оснастили мягкой складывающейся крышей, которую можно сложить за 17 секунд на скорости до 50 километров в час.
Суперкар оснащается тем же 640-сильным десятицилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, что и купе. С нуля до «сотни» такой автомобиль ускоряется за 3,1 секунды, а 200 километров в час достигает за 9,3 секунды.
Таким образом, открытый Huracan Performante оказался на две десятых и четыре десятых секунды соответственно медленнее, чем купе.
Спайдер весит на 125 килограмма больше автомобиля с фиксированной крышей - 1507 килограммов. Распределение массы по осям при этом не изменилось - 43:57 в пользу задней оси.
Открытый суперкар получил и активную аэродинамику купе. У новинки есть те же закрылки в передней и задней частях кузова, которые могут менять свое положение за 500 миллисекунд. С их помощью меняется прижимная сила и показатели лобового сопротивления.
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