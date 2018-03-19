Финансовые новости
- |
- 19.03.18
- |
- 19:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
16:45 19.03.2018 |
Компания Volkswagen опубликовала новые изображения гоночного спортпрототипа, который примет участие в гонке по подъеме на гору Пайкс Пик в штате Колорадо, США. Новинка будет называться I.D. R Pikes Peak. Она выйдет на старт соревнования 24 июня текущего года.
Полноприводный электрокар - результат совместной работы подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. С его помощью компания намерена установить новый рекорд в классе электрических прототипов, который сейчас принадлежит латвийскому Drive eO PP100 - 8 минут 57,118 секунды.
По предварительной информации, спортпрототип оснастят «инновационными аккумуляторами», информации о которых, как и об остальной начинке, нет.
За руль I.D. R Pikes Peak сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс-Пика» Роман Дюма. Его лучшее время, за которое он преодолел 156 поворотов трассы, составляет 8 минут 51,445 секунды.
Абсолютный рекорд прохождения трассы - 8 минут 13,878 секунды - принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 Pikes Peak.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине
|Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
|Единая партия отменяется. Новая перезагрузка старых элит
|Если бы не война, мы бы сожгли Раду: Кто и зачем возрождает МихоМайдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей
|Илону Маску сулят много денег, если Tesla станет прибыльной
|Электрический кроссовер Porsche: 600 сил и три экрана
Это интересно
|Subaru создала универсал без дверных ручек и зеркал
|Почем невесты напрокат в Китае?
|Дебютировал самый маленький кроссовер Lexus
|Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4
|Репутация Apple среди потребителей рухнула, а Tesla вошла в тройку лидеров
|BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки
|Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы