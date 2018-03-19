Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»

Компания Volkswagen опубликовала новые изображения гоночного спортпрототипа, который примет участие в гонке по подъеме на гору Пайкс Пик в штате Колорадо, США. Новинка будет называться I.D. R Pikes Peak. Она выйдет на старт соревнования 24 июня текущего года.

Полноприводный электрокар - результат совместной работы подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. С его помощью компания намерена установить новый рекорд в классе электрических прототипов, который сейчас принадлежит латвийскому Drive eO PP100 - 8 минут 57,118 секунды.

По предварительной информации, спортпрототип оснастят «инновационными аккумуляторами», информации о которых, как и об остальной начинке, нет.

За руль I.D. R Pikes Peak сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс-Пика» Роман Дюма. Его лучшее время, за которое он преодолел 156 поворотов трассы, составляет 8 минут 51,445 секунды.

Абсолютный рекорд прохождения трассы - 8 минут 13,878 секунды - принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 Pikes Peak.