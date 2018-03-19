Илону Маску сулят много денег, если Tesla станет прибыльной

Натали Шерман / Би-би-си

Терпящий убытки и погрязший в долгах производитель электромобилей Tesla просит акционеров оказать доверие генеральному директору Илону Маску: выплатить ему крупное вознаграждение, если возглавляемая им компания добьется хороших показателей.

Голосование по вопросу о новом плане развития, предусматривающего ряд нововведений и крупные премиальные для Маска, должно состояться в ближайшие дни на внеочередном собрании акционеров.

Если компания будет развиваться по плану, Маск в течение 10 лет получит 2,6 млрд долларов в акциях - это одно из самых больших вознаграждений главе компании в истории США.

Крупные держатели акций Tesla - в их числе инвестбанки Baillie Gifford и T Rowe Price - уже одобрили компенсационный план, дав понять, что они уверены в Маске.

Однако консультанты, работающие с группами держателей менее крупных пакетов, считают вознаграждение для Маска слишком высоким.

"Бренд под огнем"

Инвесторам не нравятся задержки производства новых электромобилей Tesla Model 3 - пятиместных седанов, рассчитанных на массового покупателя.

Регуляторы в США ставят под сомнение финансовую отчетность фирмы, а некоторые акционеры жалуются на излишнюю, как им кажется, независимость совета директоров - в частности, на решение приобрести в 2016 году компанию SolarCity, занимающуюся солнечной энергией. Решение купить SolarCity поддержал Илон Маск, а управляет компанией его двоюродный брат.

За пределами мира финансов и инвестиций Tesla тоже критикуют: многие выражают сомнение по поводу безопасности автопилота, внедряемого на новых электрокарах, а работники предприятия рассказывают о внезапных увольнениях и дискриминации.

В Tesla утверждают, что жалобы безосновательны, а нападки на компанию связывают с ее известностью. Несколько исков к Tesla от акционеров были отклонены судами.

Однако, по мнению аналитиков, Tesla теряет свою долю рынка, уступая конкурентам. Цена ее акций падает с июня, хотя все равно остается на 25% выше, чем год назад.

Судя по опросам общественного мнения, люди сохраняют оптимизм по отношению к компании, но проблемы Tesla, возможно, уже сказываются на настроении потребителей.

В репутационном рейтинге аналитической компании Harris, исследовавшей 100 крупнейших американских фирм, Tesla заняла третье место. Однако недавнее исследование настроений в соцсетях, проведенное маркетологами из Netbase, показало, что Tesla отстает от конкурентов из премиум-сегмента.

"Нет сомнений в том, что бренд Tesla сейчас находится под огнем", - говорит профессор школы менеджмента Северо-Западного университета Тим Колкинз.

Вера людей в будущее электромобилей и в талант Илона Маска пока что помогает компании обороняться от скептиков.

Однако Колкинз предупреждает: устойчивый негативный фон может подорвать общественное доверие к компании, которая так рассчитывает выйти на более массового потребителя.

"Они многих обнадежили, а когда не оправдываешь надежд, люди в течение какого-то времени готовы тебя прощать, если твой бренд им нравится", - говорит Кокинс.

"На месте Илона Маска вы будете рисовать людям настолько привлекательную картину будущего, что они будут готовы подождать еще", - говорит он.

"Должно впечатлять"

На протяжении нескольких лет Илон Маск успешно воплощал грандиозные проекты, несмотря на сомнения скептиков.

Среди этих проектов - компания SpaceX, которая строит и запускает в космос многоразовые ракеты, и Neuralink, которая ищет способы объединить интеллектуальные способности человека и компьютера.

Маск возглавляет Tesla с 2008 года. За это время ему удалось привлечь миллиарды инвестиций от инвесторов и правительств, а штат компании разросся до 40 тысяч человек.

Общая стоимость акций Tesla составляет 55 млрд долларов - больше, чем у Ford и General Motors, хотя компания за прошлый год выпустила всего около 105 тысяч автомобилей - это примерно 2% от ежегодного показателя Ford.

Основатель венчурного фонда Westly Group, бывший член совета директоров Tesla Стив Уэстли считает большой заслугой компании попытку развернуть рынок в сторону электромобилей.

"По всем меркам, Илон Маск проделал исключительную работу, - говорит Уэстли. - Возможно, где-то он упустил шанс, возможно, что-то недоделал, но в целом то, чего он добился, впечатляет", - говорит инвестор.

Уникальные акции

Другие комментаторы занимают противоположную позицию по отношению к компании Илона Маска, ссылаясь на ее постоянные убытки, долг в 10 млрд долларов и неоднократные срывы планов по производству.

"На сегодняшний день это не очень успешная компания, если оценивать ее по общепринятым стандартам", - говорит профессор экономики и финансов Калифорнийского технологического института и президент хедж-фонда SMBP LLC Брэдфорд Корнелл. Он уверен, что акции Tesla переоценены.

Сторонники Маска говорят, что критики не учитывают инвестиции компании в собственное будущее. В ходе недавней конференции с аналитиками Маск "с осторожным оптимизмом" сказал, что Tesla может стать прибыльной уже в 2018 году.

Однако многие биржевые спекулянты разделяют точку зрения Корнелла и играют на понижение акций Tesla.

По словам финансового аналитика Игоря Дусанивского из компании S3 Partners, число срочных сделок по акциям Tesla, связанных с игрой на понижение, сейчас больше, чем почти у любой другой американской компании. Любопытно, что желающих играть на понижение становилось все больше и больше еще в первой половине 2017 года, когда акции Tesla расли.

"В этом смысле это действительно уникальные акции", - говорит аналитик.

Ставка на Маска

В интервью журналу Rolling Stone в прошлом году Маск назвал спекулянтов, играющих на понижение акций Tesla, "гаденышами, которые желают нашей смерти", и обвинил их в раздувании негативных слухов.

Те, кто критикуют план выплаты компенсации главе Tesla, недовольны прежде всего объемом причитающегося ему вознаграждения, а плохие показатели компании - вопрос вторичный.

Согласно рассчитанному на 10 лет плану развития, предполагается выплата Маску премии в форме траншей. Чтобы получить первый транш, Tesla должна примерно вдвое улучшить нынешние показатели, в том числе довести рыночную капитализацию примерно до 100 млрд долларов. Чтобы Маск получил полный объем выплат - 12 траншей - компании необходимо добиться капитализации на уровне 650 млрд долларов.

Глава аналитического отдела консалтинговой компании Institutional Shareholder Services Джон Ро считает поставленные задачи жесткими.

"Они пытаются делать правильные вещи или, по крайней мере, послать правильный сигнал акционерам, заверить их, что Маск будет действовать по согласованию с ними", - говорит аналитик.

Но он же отмечает, что Маск - чье состояние Forbes оценивает более чем в 20 млрд долларов - и так уже крепко подмял под себя компанию. Ему принадлежит примерно 22% акций Tesla, а в случае получения вознаграждения эта доля может составить все 30%.

В компании Tesla заявляют, что размер вознаграждения "соизмерим с трудностями достижения поставленной цели".

По словам вице-президента консалтинговой компании Kingsdale Advisors Виктора Ли, если акционеры согласятся на предложение о вознаграждении, это укрепит полномочия Маска. "Инвесторы делают ставку на него", - говорит он.