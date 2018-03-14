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Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
17:42 13.03.2018 |
Компания Toyota представила хэтчбек Auris нового поколения. Премьера модели состоялась на автосалоне в Женеве. Пятивдерка теперь будет предлагаться с двумя гибридными силовыми установками.
Один из агрегатов сделан на базе 1,8-литрового бензинового атмосферника. Его отдача составляет 122 лошадиные силы. В основе второго - атмосферная «четверка» 2.0. Отдача топовой гибридной установки составляет 180 лошадиных сил.
Никаких дополнительных подробностей об агрегатах, в том числе об их экономичности и динамики оснащенных ими машин, японский автопроизводитель не предоставил.
Для Toyota Auris нового поколения также будет доступен бензиновый, турбированный двигатель рабочим объемом 1,2 литра. Его отдача составляет 116 лошадиных сил.
Новинку построили на новой платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA. Она же применялась при создании шасси для Prius и Camry последних поколений, а также компактного кроссовера C-HR.
Габаритная длина Auris нового поколения составляет 4370 миллиметров, ширина - 1790 миллиметров, высота - 1435 миллиметров, а колесная база - 2640 миллиметров. Таким образом, хэтчбек на 40 миллиметров длиннее, на 30 миллиметров шире и на 25 миллиметров ниже предшественника.
На автосалоне в Женеве компания Toyota также представила прототип спорткара Supra. Концепт-кар получил название GR Supra Racing Concept. Его подготовкой занималось гоночное подразделение японской марки - Gazoo Racing.
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