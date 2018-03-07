Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер

Компания Audi привезла на моторшоу в Женеву прототип своей первой серийной модели на электротяге - кроссовер e-tron. Показанный на автосалоне автомобиль покрыт специальным камуфляжем с логотипами e-tron.





Точные характеристики электрического кроссовера в Audi не назвали. Автопроизводитель отметил лишь, что вседорожник укомплектуют системой полного привода. Кроме того, 30 минут зарядки на специальной станции хватит для «продолжительного путешествия».

Производство Audi e-tron начнется в конце 2018 года. Выпуск модели наладят на предприятии автопроизводителя в Бельгии.





Перед запуском производства Audi проведет испытания модели в реальных условиях. В этом будут задействованы почти 250 тестовых прототипов. Их испытают при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Тесты будут проводить в высокогорье и на Нюрбургринге. Всего автомобили проедут более пяти миллионов километров.

Глава Audi Руперт Штадлер отметил, что к 2020 году в линейке автопроизводителя будет три электрокара. К e-tron присоединятся седан и компактный кроссовер. К 2025 году модельный ряд Audi пополнится более чем 20 электрокарами и подключаемыми гибридами.

Концептуальный предвестник первого электрического кроссовера Audi называется e-tron quattro. Он дебютировал в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте.