Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 04:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
22:44 06.03.2018 |
Компания Audi привезла на моторшоу в Женеву прототип своей первой серийной модели на электротяге - кроссовер e-tron. Показанный на автосалоне автомобиль покрыт специальным камуфляжем с логотипами e-tron.
Точные характеристики электрического кроссовера в Audi не назвали. Автопроизводитель отметил лишь, что вседорожник укомплектуют системой полного привода. Кроме того, 30 минут зарядки на специальной станции хватит для «продолжительного путешествия».
Производство Audi e-tron начнется в конце 2018 года. Выпуск модели наладят на предприятии автопроизводителя в Бельгии.
Перед запуском производства Audi проведет испытания модели в реальных условиях. В этом будут задействованы почти 250 тестовых прототипов. Их испытают при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Тесты будут проводить в высокогорье и на Нюрбургринге. Всего автомобили проедут более пяти миллионов километров.
Глава Audi Руперт Штадлер отметил, что к 2020 году в линейке автопроизводителя будет три электрокара. К e-tron присоединятся седан и компактный кроссовер. К 2025 году модельный ряд Audi пополнится более чем 20 электрокарами и подключаемыми гибридами.
Концептуальный предвестник первого электрического кроссовера Audi называется e-tron quattro. Он дебютировал в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
|В Украине решили судьбу авто на еврономерах, - Александр Кирш
|Обострение на Донбассе: Что стоит за обстрелами Счастья
|Один танк: Зачем США покупают Оплот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов
|Какие смартфоны заражены Android-троянами на этапе производства?
|Инвестиции в украинские IT-компании выросли втрое - исследование
|SpaceX осуществила 50-й запуск Falcon 9
|Зафиксирована новая рекордная DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с
Это интересно
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
|Pagani выпустит электрический суперкар
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да