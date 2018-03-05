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Porsche присматривается к летающим такси
13:28 05.03.2018 |
Немецкий производитель спорткаров и автомобилей премиум-класса Porsche, входящий в состав Volkswagen Group, может заняться разработкой летающих такси.
По крайней мере, как сообщает Reuters, на возможность создания летательного аппарата для перевозки пассажиров на относительно небольшие расстояния указал Детлев фон Платен, директор по продажам Porsche.
По его мнению, создание летающих такси имеет смысл в условиях современных мегаполисов с их постоянными пробками и интенсивным трафиком. «Когда мне нужно добраться на автомобиле с завода Porsche в Цуффенхаузене в аэропорт Штутгарта, я трачу не менее получаса, если повезёт. Соответствующий полёт займёт всего три с половиной минуты», - отметил руководитель Porsche.
Отмечается, что пассажиры летающих такси Porsche, если, конечно, такие машины будут созданы, получат в свои руки определённые функции контроля. Однако в целом движение будет проходить в режиме самоуправления, а поэтому лицензия пилота не потребуется. Какие-либо другие детали пока, к сожалению, не раскрываются.
Нужно отметить, что концепцию летающих такси уже развивают некоторые компании. К примеру, в 2020 году испытания таких машин намерена начать Uber. Предполагается, что специальные аппараты смогут осуществлять вертикальные взлёт и посадку, что важно в условиях ограниченного свободного пространства в мегаполисах. За счёт использования электрической силовой установки будут отсутствовать выбросы вредных газов в атмосферу. В разработке летающего электромобиля Uber принимают участие компании Embraer и Bell Helicopter, а также специалисты NASA.
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