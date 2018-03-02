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Pagani выпустит электрический суперкар
12:03 02.03.2018 |
Глава компании Pagani Горацио Пагани подтвердил работу над полностью электрическим суперкаром. Новинка, которая станет четвертной моделью в линейке марки, появится не ранее 2025 года. Об этом сообщает сайт Autodato.
По мнению Пагани, с ужесточением экологических норм будет все труднее делать двигатели V12, им соответствующие. Такие моторы можно будет использовать до 2025 года, поэтому уже сейчас собрана команду из более чем 20 инженеров для работы над электрической моделью.
Системы автономного управления не соответствуют ценностям компании, поэтому они не появится на машинах марки. «Мы делаем «игрушки», которые покупают, чтобы ими управлять, - говорит Пагани - то, что построено для получения удовольствия от вождения не может ездить самостоятельно».
Также Pagani ведет работу над третьей моделью, которая станет преемником суперкара Huayra. Машина получит битурбомотор Mercedes-AMG V12 и опциональную механическую коробку передач.
Последней работой марки Pagani стала спецверсия «Уайры» под названием Lampo (молния). Автомобиль, дизайн которого выполнен в духе концепт-кара Fiat Turbina 1954 года, построен для бывшего топ-менеджера «Фиата» и наследника итальянского концерна Лапо Элканна.
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