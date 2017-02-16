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Топливно-энергетический комплекс
Pagani сделал свой "самый сложный" суперкар за 2,3 миллиона евро
14:51 15.02.2017 |
Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
Для родстера был разработан новый монокок, который за счет особого сочетания композитных материалов, карбона и титана позволил сделать суперкар на 80 килограммов легче купе: сухая масса новинки составляет 1280 килограммов. Одновременно с этим на 52 процента увеличилась жесткость всей конструкции и возросла жесткость на кручение. Самым легким вариантом Huayra в линейке марки остается «заряженное» купе BC - 1218 килограммов.
Открытый суперкар будет предлагаться с двумя вариантами крыши. Один из них - это жесткая крыша с прозрачной стеклянной центральной частью, а другой - мягкий верх с карбоновым каркасом, который в сложенном состоянии помещается в багажный отсек суперкара. В компании уверяют, что любой из этих вариантов можно быстро и легко установить на автомобиль.
Pagani Huayra Roadster оснащается шестилитровым твин-турбом мотором V12, который выдает 764 силы и 1000 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с новой семиступенчатой роботизированной трансмиссией Xtrac, впервые появившейся на «заряженном» купе BC. Динамические характеристики родстера не уточняются. Обычное 730-сильное купе Huayra набирает «сотню» за 3,3 секунды. Максималка - 370 километров в час.
Помимо этого, родстер получил модернизированную подвеску, с элементами разработанными специально для этой модификации, новые карбон-керамические тормозные механизмы Brembo (шестипоршневые спереди и четрыхпоршневые сзади) с 380-миллиметровыми дисками, систему стабилизации с пятью режимами работы, а также алюминиевые колесные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади).
Публичный дебют модели состоится на мартовском моторшоу в Женеве.
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Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
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