Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором

Компания Toyota представила новые разработки, основанные на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). Среди них: двухлитровая рядная «четверка» с термическим КПД 40 процентов и бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT, в которой впервые в мире используется «стартовая передача».

Классическая ступень с зубчатым приводом применяется на начальном этапе разгона с места. Как говорят в компании, это улучшит ускорение и устранит «вялые ощущения при работе педалью газа». Далее электроника просто переходит с редуктора на ременной привод вариатора. За плавность переключения отвечает блок управления, разработанный на базе технологий, позаимствованных у автоматических трансмиссий.

Такая система улучшает эффективность ременного привода и расширяет диапазон передаточных чисел. Для Direct Shift-CVT этот показатель составляет 7,5. Новая компоновка также позволила уменьшить размер шкивов вариатора и угол конуса, что на 20 процентов сократило время перемещения ремня.





Помимо CVT, Toyota разработала компактную шестиступенчатую «механику». По сравнению с предыдущей коробкой, ее масса уменьшилась на семь килограммов, а длина на 24 миллиметра.

Двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force Engine получил юбки поршней с лазерной обработкой, седла клапанов с лазерным плакированием, систему комбинированного впрыска, электрический водяной насос. Увеличен угол между впускным и выпускным клапанами. Агрегат может работать самостоятельно или в составе гибридной системы. Мощность мотора - 171 лошадиная сила и 205 Нм крутящего момента. Для гибрида - 146 сил и 180 Нм соответственно.





Новый двигатель дебютирует на хэтчбеке Toyota Auris следующего поколения, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне. Гибридный агрегат на базе мотора 2.0 будет отличаться низким расходом топлива и линейным ускорением. Другие агрегаты будут использоваться на различных моделях марки.

Также Toyota представила две новые системы полного привода: Dynamic Torque Vectoring AWD и E-Four. Dynamic Torque Vectoring AWD разработана для машин с бензиновыми двигателями. Она дополнена системой векторизации тяги, которая распределяет момент между каждым из колес задней оси. В нее также встроены две кулачковые муфты с храповым механизмом, с помощью которых можно отключить заднюю ось от двигателя, а также полностью выключают карданный вал.





Система E-Four передает на 30 процентов больше момента на заднюю ось. Использование новой системы управления позволяет оптимально распределять тягу между задними колесами, основываясь на дорожных условиях.