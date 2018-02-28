Компания Porsche опровергла отказ от дизелей

Компания Porsche опровергла появившуюся ранее информацию о том, что она больше не будет выпускать автомобили, оснащенные дизельными двигателями. Об этом со ссылкой на руководителя отдела продаж немецкого автопроизводителя Детлева фон Платена сообщает Automotive News.

«Мы не говорим о полном отказе от дизельных двигателей. Согласно нашим планам, один такой мотор появится у Cayenne и, возможно, у Macan. Все еще есть смысл ставить дизели на кроссоверы и внедорожники, так как покупатели таких автомобилей хотят больший запас хода и больше крутящего момента», - заявил фон Платен.

Топ-менеджер Porsche добавил, что модификация, оснащенная мотором на «тяжелом топливе», должна появиться у Cayenne нового поколения до конца текущего года.

О том, что компания Porsche полностью откажется от производства автомобилей с дизельными двигателями, сообщалось в середине февраля. Тогда отмечалось, что такое решение продиктовано изменением структуры спроса, ужесточением требований к вредным выбросам машин, а также «дизельным скандалом», в который попал концерн Volkswagen, владеющий Porsche.