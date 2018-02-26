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Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
20:30 26.02.2018 |
Компания Volvo перестанет вкладывать деньги в разработку двигатель внутреннего сгорания. Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации. Об этом в интервью изданию Road & Track сообщил главный исполнительный директор производителя Хокан Самуэльссон.
Текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo. Даже с переходом на платформу SPA нового поколения, которое произойдет в 2021 году, марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты.
В компании делают ставку на гибриды, которые будет становиться мощнее и получат более высокооборотные электромоторы. Они будут передавать момент на заднюю ось, так что будущие гибридные модели Volvo получат иной характер управления.
В интервью Самуэльссон также отметил, что марка не планирует выпускать нишевые модели: шутинг-брейк, купе или пикап.
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