Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания

Компания Volvo перестанет вкладывать деньги в разработку двигатель внутреннего сгорания. Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации. Об этом в интервью изданию Road & Track сообщил главный исполнительный директор производителя Хокан Самуэльссон.

Текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo. Даже с переходом на платформу SPA нового поколения, которое произойдет в 2021 году, марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты.

В компании делают ставку на гибриды, которые будет становиться мощнее и получат более высокооборотные электромоторы. Они будут передавать момент на заднюю ось, так что будущие гибридные модели Volvo получат иной характер управления.

В интервью Самуэльссон также отметил, что марка не планирует выпускать нишевые модели: шутинг-брейк, купе или пикап.